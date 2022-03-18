«Бред сивой кобылы»: декан МГУСиТ опроверг угрозы в адрес студентов

Декан факультета туризма МГУСиТ Александр Иванцов в беседе с NEWS.ru опроверг распространившуюся в Telegram-каналах информацию, что угрожал студентам, отказавшимся ехать в «Лужники» на митинг-концерт в честь 8-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он назвал эти сообщения фейковыми и бредовыми.

Я ничего не читал про это, но знаю, о чём речь. Но это дурость какая-то перевёрнутая. Просто сейчас люди приехали на концерт, — сказал Иванцов.

Он добавил, что не писал слова «страна резко изменилась» и «время изменилось».

Бред какой-то. Нет. Время серьёзное... Бред сивой кобылы. Мы и без них знаем, что время серьёзное. Вы понимаете, что иноагенты сейчас везде. Это всё провокации, — заявил Иванцов.

Ранее в Telegram-каналах и социальных сетях распространилась информация , что «декан факультета туризма и гостеприимства» МГУ Александр Иванцов «начал угрожать студентам» и зазывать их на концерт в «Лужники». При этом в МГУ нет такого факультета и декан Иванцов у них не числится. Он является деканом факультета туризма МГУСиТ.

В приёмной комиссии МГУСиТ подтвердили NEWS.ru что знают, о каких публикациях ведётся речь, также указав на то, что в них были ошибочные данные и что это «фейк-ньюс».