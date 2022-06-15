Internet Explorer отключат навсегда Microsoft объявила об отключении браузера Internet Explorer

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Microsoft заявила об отключении браузера Internet Explorer. Решение о прекращении работы приложения с 27-летней историей приняли еще год назад, однако теперь оно окончательно «ушло на пенсию» на Windows 10.

Настольное приложение Internet Explorer 11 вышло на пенсию и не поддерживается с 15 июня 2022 года для некоторых версий Windows 10, — говорится в сообщении.

Компания порекомендовала пользователям перейти на Microsoft Edge. В нем есть переходный режим IE, который сохранят до 2029 года.

Аналитики компании отмечают, что браузер Internet Explorer используют миллионы людей. Согласно собранной ими статистике, в корпоративном сегменте на 47% ПК есть это приложение.

Ранее эксперты назвали самый незащищенный от мошенников браузер. Им стал Google Chrome, поскольку он способен отражать только 25% фишинговых атак.