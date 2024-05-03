Братья Запашные раскрыли секрет трюка с горящим кольцом Аскольд Запашный: тигр не боится горящего кольца и прыгает через него

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Секрет трюка с горящим кольцом в том, что тигр не боится огня, рассказали Аскольд и Эдгард Запашные в беседе с Пятым каналом. По их словам, огонь никогда не обжигал животное, поэтому он не вызывает у тигра страх.

Единственная причина, почему он это делает, — потому что этого не боится. Потому что огонь его никогда не обжигал. Если его один раз огонь обожжет, он никогда не прыгнет, — объяснил Аскольд Запашный.

Дрессировщик отметил, что они очень аккуратно готовят животное к этому трюку, поскольку самое важное — не напугать его. Сначала они раздвигают тумбу и ставят кольцо, в которое тигр просто переходит, а потом прыгает. После этого кольцо по чуть-чуть поджигается, и животное потихоньку знакомится с огнем. Запашный подчеркнул, что тигр не успевает обжечься, так как не достает до огня.

Еще один секрет дрессировки животных в том, что сохраняется дистанция между людьми и зверьми, добавил артист. Запашные всегда подходят к животным с палкой в руках, что помогает человеку сокращать дистанцию, а животному — не подходить ближе.

Ранее гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал инцидент с пандой Катюшей в Московском зоопарке, когда зверь поцарапал одного из сотрудников. По его словам, мимимишность подобных животных обманчива, и они не всегда ответят на ласку взаимностью. Запашный добавил, что панда — «это очень большое животное», а не персонаж известных мультфильмов, озвученный российским комиком Михаилом Галустяном.