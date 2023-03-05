Братья мальчика-героя Федора передали ему привет из зоны СВО

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«Гордость за брата» — братья Федора поддержали мальчика прямо из зоны СВО

Двое старших братьев 10-летнего мальчика Федора, который спас девочек от нападения диверсантов, передали ему привет из зоны боевых действий на Украине. Они признались, что гордятся поступком своего родственника. Сами молодые люди около полугода находятся на передовой, передает МК.

Гордость за брата. Что так поступил, не растерялся. Как таковой — он ребенок просто. Получилось так, что в данный момент никто не знает, как себя поведет в таком случае. Тихий, спокойный. Нормальный, как и все дети. Мы очень гордимся тем, что он совершил такой поступок, — сказали братья Федора.

Федор стал главным героем новостей последних дней. В момент нападения диверсантов ВСУ в Брянской области он оказался под прицелом преступников и получил огнестрельное ранение, однако успел вовремя среагировать и сумел спасти не только себя, но и двух девочек, находившихся с ним в салоне расстрелянного автомобиля.

Смелость Федора отметили в Кремле, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян предложила выплатить все кредиты за мать мальчика, а губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал за свой счет купить новый дом.