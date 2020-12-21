Братья из Оренбурга задержаны за двойное убийство 24-летней давности

Полиция Оренбургской области сообщила о задержании двоих мужчин, подозреваемых в двойном убийстве. Особенность этой ситуации в том, что преступление было совершено четверть века назад.
Всё это время подозреваемые находились в федеральном розыске,
Сотрудниками полиции было установлено, что граждане проживают по поддельным документам. Задержания проходили в Нижегородской и Челябинской областях, — сказано в сообщении силового ведомства.
Жертвами братьев стали граждане Казахстана. В ноябре 1996 года тела мужчины 1970 года рождения и его сестры 1973 года рождения были обнаружены со следами обгорания на берегу озера Микутка.
С тех пор подозреваемым в их убийстве успешно удавалось скрываться.
Ранее в Ставропольском крае, как писал NEWS.ru, был задержан сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве мужчины.