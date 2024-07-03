Александр Чеков

Братья Ащеуловы выступили с последним словом в суде ТАСС: братья Ащеуловы заявили, что они не террористы и не госизменщики

3 июля 2024 в 12:19

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Трансляция заседания 2-го Западного окружного военного суда по делу сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексея, Иоанна и Тимофея