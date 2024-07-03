Трое сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова заявили в суде в последнем слове, что не считают себя террористами и госизменщиками, передает ТАСС. Приговор будет оглашен сегодня, 3 июля.
Я не считаю себя террористом и то, что я хотел совершить государственную измену, — выступил с последним словом Иоанн Ащеулов.
В свою очередь Тимофей Ащеулов сообщил, что его судят якобы за то, что он считает проведение специальной военной операции незаконной. Третий брат — Алексей Ащеулов — также отказался признавать себя террористом и изменником Родины.
Каждому из подозреваемых вменяется обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Это покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.
Сегодня, 3 июля, прокурор в ходе прений сторон попросил военный суд назначить троим сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова, которые признались в желании вступить в формирования Вооруженных сил Украины, по 18 лет лишения свободы. При этом часть этого срока они могут провести в колонии строгого режима.
Известно, что братьев задержали в Курской области при попытке перейти границу и вступить в ВСУ. Об этом стало известно 14 июня. Не приводится никаких подробностей о том, как сыновья священника пришли к такому поступку.