https://static.news.ru/photo/d88bba4c-2709-11ea-b2ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственный обвинитель потребовал признать Рафика Исмаилова — брата бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова — виновным по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия» и приговорить его к 18 годам колонии.

Следователям так и не удалось найти пистолет, из которого было совершено убийство потерпевших, — следует из выступления прокурора в суде.

Он отметил, что известно только то, что их смерть наступила из-за попадания патронов 9 мм «Парабеллум».

Речь идёт о двух бизнесменах — Юрии Брылёве и Владимире Савкине. Их тела внутри машины Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены на 32-м километре Новорижского шоссе в мае 2016 года. А в ноябре по подозрению в совершении этого убийства были задержаны Мехман Керимов и Рафик Исмаилов, брат Тельмана.

Как ранее писал NEWS.ru, недвижимость бизнесмена Тельмана Исмаилова появилась на аукционе по банкротству.