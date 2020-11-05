Брат рассказал о семье подозреваемого в изнасиловании детей в Истре

https://static.news.ru/photo/66e7d9ae-1f45-11eb-b9bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Истры, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении двух девочек, сам является отцом двух дочерей, сообщил двоюродный брат задержанного.

У него жена и две дочери. Одна его, вторая — приёмная, он жену взял с ребёнком, — рассказал мужчина.

По его словам, задержание брата стало для него шоком. А судя по фотографиям, которые он выкладывал в соцсетях, у него в семье «всё нормально».

Мужчина также отметил, что не может сказать ничего плохого о подозреваемом. Раньше он никогда не замечал за ним такие наклонности — брат был спокойным и работал.

Никогда в жизни не слышал о его повышенном внимании к детям. По молодости ещё, когда маленькие были, мы пиво пили, когда 18 лет было. А потом всё, особо и не встречались с ним, — поделился он в комментарии для «360».

Как писал NEWS.ru, согласно версии следствия, вечером 4 ноября в одном из посёлков городского округа Истра мужчина подошёл к девочкам семи и девяти лет, заманил их в автомобиль и увёз. По подозрению в преступлении был задержан 34-летний местный житель. Подмосковная прокуратура проследит за ходом расследования. Выяснение обстоятельств инцидента взято на особый контроль.