Брат Навального получил условный срок по «санитарному делу»

Преображенский районный суд Москвы приговорил брата оппозиционера Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по «санитарному делу». Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе инстанции.

Олега Навального признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм из-за митингов в поддержку его брата.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 (подстрекательство к преступлению. — NEWS.ru) и ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий. — NEWS.ru). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, — рассказали в суде.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

Также виновной по этому делу признали экс-юриста ФБК (признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Любовь Соболь. Кроме того, на 100 тысяч оштрафовали Дани Акеля, которого признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, так как он вышел на митинг до получения негативного результата своего ПЦР-теста на коронавирус.

Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из ФРГ, где он проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.