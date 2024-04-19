Брат избитого москвича раскрыл детали группового нападения Брат избитого подростками москвича: полученные травмы могут стать смертельными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Травмы, которые житель столицы получил в результате нападения группы подростков, могут оказаться смертельными, заявил NEWS.ru брат пострадавшего. По его словам, родственник находится в реанимации, медики оценивают его состояние как критическое.

Все нападавшие задержаны и арестованы, следственный комитет занимается этим делом. Мой брат находится в критическом состоянии, в реанимации. У него три ножевых ранения, нанесенных одним из нападавших. У брата серьезная ЧМТ, так как один из нападавших ударил его по голове камнем. Ранее ни с кем из них конфликтов никаких не было, — сказал собеседник.

Он добавил, что у его брата остались жена и двое детей. Мужчина отметил, что не знает, выживет ли его родственник.

19 апреля прокуратура Москвы сообщила, что группа несовершеннолетних избила 35-летнего прохожего на автобусной остановке на улице Милашенкова в столице. Камеры видеонаблюдения засняли момент избиения. После того, как мужчину избили до потери сознания, трое участников расправы сбежали.

В надзорном ведомстве уточнили, что это произошло «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.