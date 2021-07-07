Брак по расчёту положительно оценивает треть россиян

Мнение россиян на тему брака по расчёту разделились: треть относится к нему положительно, еще 28% уверены, что жениться надо только по любви. А вот брачный контракт наоборот поддерживает большинство опрошенных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие» и Росгосстрах Банка.

Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчёту, если это добровольное решение пары, — говорится в исследовании.

Причём чаще остальных россиян так отвечали на Урале (38%), а на юге страны так думают всего 24%. 39% граждан нейтрально относятся к такому виду бракосочетания.

42% россиян отмечают, что юридическая защита в виде брачного контракта паре не помешает. Но при этом оба молодожёна должны быть согласны на это. Только 10% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь.

Ранее стало известно, кто в российских семьях больше зарабатывает. В половине российских семей мужчина зарабатывает традиционно больше женщины. Обычно мужья приносят в дом на 30% больше жён.