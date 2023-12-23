Киев нанес ракетный удар по детскому саду: как ВСУ атакуют РФ 23 декабря Владимир Рогов сообщил, что украинский БПЛА упал на жилой дом в Бердянске

Фото: t.me/aakherson

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео жилого дома в Бердянске, разрушенного в результате падения украинского беспилотника. Дроны ВСУ атаковали город в Запорожской области вечером 22 декабря. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ на регион — подробности в материале NEWS.ru.

Что произошло в Бердянске

Рогов опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео жилого дома в Бердянске, разрушенного в результате падения украинского беспилотника. Дроны ВСУ атаковали город в Запорожской области вечером 22 декабря. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По словам Рогова, ВСУ использовали ударный БПЛА. Он отметил, что, «по счастливой случайности», проживавший в доме мужчина не пострадал. Рогов подчеркнул, что поврежденное строение более не пригодно для проживания.

«По счастливой случайности, проживавший в нём мужчина не пострадал, однако строение более не пригодно для проживания. В соседнем домостроении повреждения получили внутренний двор, веранда, остекление и фасад. В доме проживала женщина», — отметил Рогов в своем Telegram-канале. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Сколько человек пострадало в ДНР

В Кировском районе столицы ДНР 12 человек, включая пятерых спасателей МЧС, пострадали при атаке Вооруженных сил Украины, сообщил в личном Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. По его словам, украинский беспилотник сбросил боеприпас. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона сегодня ранены 12 человек. Пятеро из них — спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР „Вода Донбасса“ и один — Региональной энергопоставляющей компании», — заявил Пушилин, добавив, что пострадавшим уже оказали необходимую медпомощь.

Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили жилой дом в Горловке и объект гражданской инфраструктуры на территории Кировского района Донецка, рассказал глава региона. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как атаку ВСУ на ДНР прокомментировали в МЧС России

Пятеро пожарных пострадали в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания, передает пресс-служба МЧС России. Дрон сбросил боеприпас. Все сотрудники ведомства были госпитализированы, их жизни вне угрозы.

«В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника. Пострадали пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части города Донецка», — сообщили в пресс-службе.

До этого 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате уничтожения украинского беспилотника в подмосковном Подольске никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Представители пресс-службы российского оборонного ведомства подчеркнули, что все сбитые беспилотники обладали конструкцией по самолетному типу. В министерстве обвинили правительство Украины в попытке террористической атаки.

ВСУ нанесли удар по детскому саду в Херсонской области

Ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Он добавил, что ранен мирный житель — охранник одного из пострадавших образовательных учреждений. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе. Оба работающие — принимали детей сразу из трех соседних сел. Разумеется, ночью в здании их не было», — написал Алексеенко.

До этого сообщалось, что два мирных жителя погибли при ракетной атаке Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Маячка в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела также есть пострадавшие, в том числе военнослужащие. Кроме того, Сальдо показал фотографии с места обстрела. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: t.me/aakherson Ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области

Почему приостановили движение по Крымскому мосту

Утром 23 декабря движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали, об этом сообщалось в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Водителей призывали сохранять спокойствие. Причины приостановки движения не указывались.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в сообщении.

21 декабря Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал о работе средств ПВО по воздушной цели в районе Крымского моста. По данным канала, пострадавших и разрушений не было. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Позже в тот же день стало известно, что ПВО сбила ракету ATACMS, выпущенную в сторону Крымского моста. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, военнослужащие перехватили воздушную цель над Азовским морем.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курянин погиб при обстреле ВСУ

Житель Курской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, украинская армия несколько раз атаковала село Алексеевка в Глушковском районе, выпустив около 40 снарядов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал Старовойт.

Глава региона добавил, что в результате атаки ВСУ были повреждены жилые дома, административные здания и социальные объекты. Помимо этого, нарушена работа линии электропередачи. Специалисты приступят к восстановительным работам, когда в районе обстрела будет обеспечена безопасность. Власти Курской области пообещали оказать помощь местным жителям в ремонте поврежденного имущества.

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