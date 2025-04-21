Мультиварка пылится без дела? Приготовьте этот божественный яблочный пирог с хрустящей корочкой и тающей начинкой. Он готовится без возни с духовкой, а получается невероятно вкусным и воздушным. Идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот!
Ингредиенты:
- 2 стакана муки;
- 1 стакан сахара;
- 3 яйца;
- 100 г растопленного сливочного масла;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 2 яблока (или любые ягоды/фрукты);
- 1 ст. л. корицы.
Простой рецепт:
- Взбейте яйца с сахаром до пышности.
- Добавьте масло, затем муку с разрыхлителем.
- Тесто вылейте в смазанную чашу мультиварки.
- Сверху выложите тонкие дольки яблок, посыпьте корицей.
- Готовьте в режиме «Выпечка» 35–40 минут.
Проверяйте готовность деревянной палочкой — если тесто не липнет, можно доставать! Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.
Ранее стало известно, как приготовить творожные рогалики с орехами за полчаса.