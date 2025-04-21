Мультиварка пылится без дела? Приготовьте этот божественный яблочный пирог с хрустящей корочкой и тающей начинкой. Он готовится без возни с духовкой, а получается невероятно вкусным и воздушным. Идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот!

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки;
  • 1 стакан сахара;
  • 3 яйца;
  • 100 г растопленного сливочного масла;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 2 яблока (или любые ягоды/фрукты);
  • 1 ст. л. корицы.

Простой рецепт:

  1. Взбейте яйца с сахаром до пышности.
  2. Добавьте масло, затем муку с разрыхлителем.
  3. Тесто вылейте в смазанную чашу мультиварки.
  4. Сверху выложите тонкие дольки яблок, посыпьте корицей.
  5. Готовьте в режиме «Выпечка» 35–40 минут.

Проверяйте готовность деревянной палочкой — если тесто не липнет, можно доставать! Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.

Ранее стало известно, как приготовить творожные рогалики с орехами за полчаса.