Божественный яблочный пирог в мультиварке: хрустящий верх и тающая начинка

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Мультиварка пылится без дела? Приготовьте этот божественный яблочный пирог с хрустящей корочкой и тающей начинкой. Он готовится без возни с духовкой, а получается невероятно вкусным и воздушным. Идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот!

Ингредиенты:

2 стакана муки;

1 стакан сахара;

3 яйца;

100 г растопленного сливочного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

2 яблока (или любые ягоды/фрукты);

1 ст. л. корицы.

Простой рецепт:

Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте масло, затем муку с разрыхлителем. Тесто вылейте в смазанную чашу мультиварки. Сверху выложите тонкие дольки яблок, посыпьте корицей. Готовьте в режиме «Выпечка» 35–40 минут.

Проверяйте готовность деревянной палочкой — если тесто не липнет, можно доставать! Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.

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