«Божественное удовольствие»: папа римский высказался о сексе

Папа римский Франциск заявил, что удовольствие от полового акта с любимым человеком или от хорошей еды является «божественным».
Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо ещё, оно просто божественное, — считает понтифик.
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По словам папы римского, церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но всегда принимала простое, человеческое и нравственное. Понтифик также отметил, что «преувеличенная мораль», которая отрицает чувства, это «неправильная трактовка христианского послания».
Удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида, подчёркивает папа римский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 сентября папа римский назвал сплетни худшей чумой, чем коронавирус. Франциск обратился к верующим с призывом остерегаться сплетен и избегать их. Он предупредил, что сплетни могут стать причиной раскола католической церкви. Прежде папа римский неоднократно призывал людей бороться со сплетнями.
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