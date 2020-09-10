«Божественное удовольствие»: папа римский высказался о сексе

https://static.news.ru/photo/e2e0e0f0-f3df-11ea-bf42-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency /Global Look Press

Папа римский Франциск заявил, что удовольствие от полового акта с любимым человеком или от хорошей еды является «божественным».

Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо ещё, оно просто божественное, — считает понтифик.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на книгу TerraFutura, которая содержит высказывания Франциска.

По словам папы римского, церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но всегда принимала простое, человеческое и нравственное. Понтифик также отметил, что «преувеличенная мораль», которая отрицает чувства, это «неправильная трактовка христианского послания».

Удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида, подчёркивает папа римский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 сентября папа римский назвал сплетни худшей чумой, чем коронавирус. Франциск обратился к верующим с призывом остерегаться сплетен и избегать их. Он предупредил, что сплетни могут стать причиной раскола католической церкви. Прежде папа римский неоднократно призывал людей бороться со сплетнями.