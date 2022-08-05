«Божественно, если бы не ценник»: эксперт о смене модельного ряда Discovery Автоэксперт Зенкевич о смене модельного ряда Land Rover : божественно если бы не ценник

Фото: landrover.ru

Последний Discovery, который показала компания Land Rover, был бы «божественным» автомобилем, если бы стоил дешевле, поделился мнением в беседе с NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Также он отметил, что на данный момент Land Rover прекратил отгрузку своей продукции в РФ, поэтому ознакомиться с новинкой на практике удастся нескоро.

Тут надо понимать, что последний Discovery, который они показали, это просто божественно, если бы не ценник. Если они его в результате покажут у нас, то это будет революция, так как сейчас они нам ничего не поставляют. Тем более что зная тенденцию «роверов» целиком, они, безусловно, начали шагать впереди планеты всей. В то же время они шагают из класса для просто обеспеченных людей в класс очень хорошо обеспеченных людей, — заявил Зенкевич.

В апреле Jaguar Land Rover (JLR) и Volvo Cars объявили о сокращении штата в России. Тогда же представители автопромышленности указали, что сокращение основной части сотрудников JLR фактически означает уход компании из России, поскольку в штате оставляют только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица.

Ранее Минпромторг поддержал предложение депутатов освободить граждан России от уплаты транспортного налога на два-три года при покупке отечественного авто. Там, в частности, говорится, что Минпромторг полагает возможным поддержать инициативу законодателей.