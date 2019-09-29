https://static.news.ru/photo/cc4f63e6-e280-11e9-9e50-fa163e074e61_660.jpg Божена Рынска Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Светский обозреватель Божена Рынска написала на своей странице в Facebook, что шведская девочка — экологическая активистка вызывает «утробный ужас».

Журналистка, комментируя речь Тунберг на 74-й сессии Генассамблеи ООН, заявила, что детство украли у тех, кто родился в зонах боевых действий или в 16 лет выходит замуж по принуждению, чего не происходит в том мире, в котором живёт Грета. Отдельно Рынска отметила, что её пугает мимика и выражение лица девочки.

Как писал News.ru ранее, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о чрезмерной категоричности убеждений молодой шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая выступила на саммите ООН по проблемам климата. Политик лично встретилась с девушкой в кулуарах форума.