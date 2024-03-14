Боязни тараканов нашли неожиданное объяснение Психолог Зберовский: боязнь тараканов имеет генетическую природу

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Инстинктивное отвращение к тараканам у большинства людей объясняется тем, что такое поведение заложено генетически, заявил в беседе с Пятым каналом психолог Андрей Зберовский. По его словам, боязнью тараканов, или кацаридафобией, человечество страдает сотни тысяч лет

Судя по всему, на протяжении многих сотен тысяч лет отвращение к тараканам существует даже у совершенно взрослых и сильных мужчин, которым тараканы не могут быть опасны. Следовательно, это физически заложено в нашей генетике, — высказал мнение психолог.

Он отметил, что кацаридафобия передается от взрослых к детям, которые считывают поведение родителей, выражающих сильный страх при виде таракана. Заметивший насекомое человек может замереть на долгое время, плакать и кричать, испытывать головокружение или слабость в коленях, упасть в обморок. Для приступа паники также характерны учащенное дыхание и сердцебиение, а также удушье, боли в груди. Если кацаридафобия вышла из-под контроля, она может представлять известную опасность для окружающих — например, когда человек пытается прогнать таракана во время вождения.

При этом, по словам эксперта, чрезвычайную боязнь тараканов можно вылечить при помощи постепенной десенсибилизации или экспозиционной терапии. Метод включает в себя просмотр изображений тараканов, прикосновение к мертвому таракану и постепенное посещение той комнаты, в которой присутствуют тараканы, не испытывая приступа паники. Рационализировать страх перед этими насекомыми поможет также когнитивно-поведенческая терапия, резюмировал Зберовский.

Ранее сообщалось, что тараканов в жилище человека привлекают легкий доступ к воде и пище, высокая влажность, тепло и темнота. Идеально всем этим условиям отвечает кухня.