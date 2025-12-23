«Боярыню» готовлю каждый Новый год: традиционный вкус без лишних хлопот, который побеждает новомодные выкрутасы

Ищете рецепт эффектного, но не сложного салата на праздничный стол? Салат «Боярыня» — это традиционный вкус без лишних хлопот и идеальное решение. Насыщенный вкус копченого мяса, сочные овощи и аппетитная сырная крошка создают гармоничную композицию, которую готовят всего за 20 минут.

Ингредиенты: буженина — 250 г, консервированный горошек — 1 банка (400 г), яйца куриные — 3 шт., помидоры — 2 шт., чеснок — 2–3 зубчика, сыр твердый — 150 г, майонез, соль, черный перец, зелень для украшения.

Приготовление: буженину нарезаем аккуратными кубиками. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем и тоже режем кубиками. Помидоры нарезаем. В отдельной мисочке смешиваем нарезанные помидоры с пропущенным через пресс чесноком, солим и перчим по вкусу — это позволит им дать немного сока и лучше пропитаться ароматами. Теперь собираем салат красивыми слоями: первым выкладываем буженину, слегка смазываем майонезом. Далее равномерно распределяем горошек, предварительно слив с него жидкость. Следующим слоем идут яйца, которые тоже покрываем тонкой сеточкой майонеза. Затем выкладываем подготовленные помидоры с чесноком. Завершающий штрих — обильно посыпаем салат тертым на средней терке сыром.

