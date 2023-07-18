Ботаник рассказал о смертельно опасных растениях в Московском регионе Ботаник Качкин рассказал о смертельно ядовитых бузине и ландыше, растущих в Московском регионе

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Ягоды бузины

Недозрелые ягоды бузины, растущей в средней полосе России и, в частности, в Московском регионе, чрезвычайно опасны для здоровья, так как содержат вещества, превращающиеся в организме человека в смертельный яд, рассказал в беседе с aif.ru доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета Константин Качкин. Он также отметил ядовитые свойства плодов ландыша, белены, беладонны и вороньего глаза.

Ранее 16-летний подросток на северо-западе Москвы съел несколько ягод красного цвета с некоего кустарника. Вскоре мальчик почувствовал недомогание, в результате он был госпитализирован в токсикологическое отделение с диагнозом «отравление ядом растительного происхождения». Сейчас жизни школьника ничего не угрожает. Выяснилось, что подросток полакомился бузиной.

Бузина красная — ядовитое растение, особенно опасны незрелые ягоды бузины. Они содержат вещества, превращающиеся в организме человека в синильную кислоту. Опасной для жизни считается доза в пять ягод. <...> Мальчик правильно сделал, что сразу вызвал скорую, иначе дело могло кончиться очень плохо, — объяснил ученый.

Он отметил, что бузина созревает в конце июля — начале августа. Вероятно, школьник съел недозревшие ягоды. По словам ботаника, симптомы отравления бузиной проявляются в течение получаса-двух часов в виде головокружения и головной боли, затрудненного глотания, рвоты, диареи, боли в животе и нарушения сердечного ритма.

По словам Качкина, в средней полосе России также произрастают такие ядовитые ягоды, как ландыш, белена, беладонна, вороний глаз, который часто путают с черникой, дурман и клещевина, для отравления которой достаточно проглотить одно семечко.

Специалист порекомендовал при отравлении ягодами немедленно вызвать скорую помощь, постараться вызвать у пострадавшего рвоту и дать ему любой абсорбент, например, активированный уголь.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко рассказала, что главным отличием кишечной инфекции от обычного отравления является наличие у пациента высокой температуры. По ее словам, отличать одно от другого необходимо для выбора правильной тактики лечения.