Борющийся с лейкемией Тиньков пообещал спасти тысячи жизней

https://static.news.ru/photo/387c58ee-f293-11ea-adca-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский предприниматель Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, сообщил, что продолжает работу над созданием фонда в сфере донорства. Одной из основных задач новой организации, по его словам, станет борьба с законодательными пробелами в этой сфере.

Бизнесмен отметил, что из-за несовершенства законов, а также из-за боязни донорства и недостаточной квалификации медперсонала в России умирает порядка трёх-пяти тысяч людей, которые могли бы жить.

Он [фонд] не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи, — написал Тиньков в Instagram.

Он пояснил, что организация займётся следующими проблемами: изменением законодательства в сфере трансплантологии, пропагандой донорства стволовых клеток, а также обучением и стажировкой врачей-гематологов в развитых странах.

Благотворительная организация должна начать работу не раньше 2021 года.

Предприниматель также рассказал, что спустя два месяца после пересадки костного мозга чувствует себя хорошо. Однако наиболее опасный период — первые сто дней — пока не миновал.

Врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал полгода спустя, в марте 2020-го, заявив, что основным приоритетом в его жизни является здоровье. Тогда предприниматель объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. В июле бизнесмен перенёс операцию по пересадке костного мозга.

Сейчас он находится в лондонской клинике. Ему запрещено покидать страну, это связано с финансовыми претензиями к нему со стороны США, писал NEWS.ru.