Бортпроводники назвали самые раздражающие выходки пассажиров

https://static.news.ru/photo/76934bf2-412f-11eb-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У авиапассажиров бывают самые разные дурные привычки, которые раздражают бортпроводников. На некоторые они закрывают глаза. Но есть те, что выводят из себя абсолютно всех.

Откровениями бортпроводники разных авиакомпаний поделились с пользователями Reddit. Многие отметили, что больше всего их бесит, когда пассажиры долго стоят в проходе между кресел и достают что-то из сумок, заставляя окружающих ожидать позади.

Вариация — когда они постоянно ходят туда-сюда безо всякой причины. Члены экипажей недоумевают, почему люди не могут пару часов посидеть спокойно, и заставляет задуматься, а в таком случае как эти люди умудряются усидеть в кино...

Другие признались, что их больше всего раздражают люди, которые торопятся в туалет во время демонстрации правил безопасности, либо сразу после посадки.

Не прибавляют доброжелательности сотрудников и попытки сдать мусор во время раздачи еды и напитков, пишет Lenta.ru. Бывает, люди сами приносят мусор, когда бортпроводники не успевают забрать его. Таким инициативным гражданам они рекомендуют всё-таки подождать в кресле.

Раздражают и в целом нетерпеливые пассажиры, которые пытаются получить еду или какую-либо информацию прежде других.

Некоторые работники авиакомпаний пожаловались на людей, которые натягивают защитные маски на подбородок. Не любят также тех, кто возмущается, что приходится сидеть в хвосте самолета, любителей смотреть видео без наушников и тех, кто подвигает ручную кладь к креслу своего ребёнка, как будто ему не нужно место для ног.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, россияне рассказали о самых раздражающих привычках коллег.