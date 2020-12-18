Бортпроводники назвали самые раздражающие выходки пассажиров

У авиапассажиров бывают самые разные дурные привычки, которые раздражают бортпроводников. На некоторые они закрывают глаза. Но есть те, что выводят из себя абсолютно всех.
Откровениями бортпроводники разных авиакомпаний поделились с пользователями Reddit. Многие отметили, что больше всего их бесит, когда пассажиры долго стоят в проходе между кресел и достают что-то из сумок, заставляя окружающих ожидать позади.
Вариация — когда они постоянно ходят туда-сюда безо всякой причины. Члены экипажей недоумевают, почему люди не могут пару часов посидеть спокойно, и заставляет задуматься, а в таком случае как эти люди умудряются усидеть в кино...
Другие признались, что их больше всего раздражают люди, которые торопятся в туалет во время демонстрации правил безопасности, либо сразу после посадки.
Не прибавляют доброжелательности сотрудников и попытки сдать мусор во время раздачи еды и напитков,
Раздражают и в целом нетерпеливые пассажиры, которые пытаются получить еду или какую-либо информацию прежде других.
Некоторые работники авиакомпаний пожаловались на людей, которые натягивают защитные маски на подбородок. Не любят также тех, кто возмущается, что приходится сидеть в хвосте самолета, любителей смотреть видео без наушников и тех, кто подвигает ручную кладь к креслу своего ребёнка, как будто ему не нужно место для ног.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, россияне рассказали о самых раздражающих привычках коллег.