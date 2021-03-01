«Борщец»: красный снег поразил и напугал москвичей

https://static.news.ru/photo/f83db938-7ab1-11eb-ba51-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин фото с канала t.me/moscowmap

Во дворе жилого дома в Северном административном округе столицы заметили красный снег. Необычное явление поразило москвичей — они принялись гадать, что бы это могло быть.

Горожане заметили осадки яркого цвета около дома на Ленинградском проспекте. В Сети появились фотографии, на которых видно, что вдоль здания и за забором по заснеженной дороге тянется широкая красная полоса.

Жителей дома № 62 на Ленинградском проспекте немного шокировал алый снег во дворе, — говорится в сообщении.

Авторы Telegram-канала «Новости Москвы» назвали уведенное жутким зрелищем и предположили, что снег окрасила жидкость, которой была обработана крыша.

Подписчики канала также обсудили увиденное в комментариях. Кто-то предположил, что на снег разлили борщ или краску, а другие выразили мнение, что к такому явлению привела химическая реакция.

Борщец по-любому; Красная жидкость называется краска; Сосули самоубились; Антифриз потёк у кого-то, — писали юзеры. Впрочем, официального объяснения произошедшему пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что интернет-пользователь во время «прогулки» по Чернобылю при помощи сервиса Google Maps обнаружил несколько скелетов. Юзер под ником @googlemapsfun изучал заброшенные постройки города. Под крышей одной из них он увидел груду костей, которые лежали на проросшей сквозь бетонный пол траве.