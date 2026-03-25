Борщ за 40 минут без потери вкуса: хитрости, которые экономят время на кухне

Многие считают борщ долгим блюдом, но это давно не так. Есть простые приемы, которые позволяют сварить насыщенный и ароматный суп всего за 40 минут. При этом вкус остается таким же домашним и насыщенным.

Ингредиенты:

  • мясо — 400 г;
  • капуста молодая — 300 г;
  • картофель — 4–5 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чеснок — по вкусу;
  • зелень — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Мясо нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте прямо в кастрюле — так оно приготовится быстрее и останется сочным. Добавьте лук и морковь, затем томатную пасту. Натертую свеклу слегка обжарьте вместе с овощами — это сохранит цвет и ускорит готовность.

Залейте водой и варите около 15 минут. За это время нарежьте картофель и тонко нашинкуйте молодую капусту. Добавьте их в суп и готовьте еще 15–20 минут.

В конце положите чеснок, зелень и лавровый лист, дайте борщу настояться под крышкой.

Подавайте со сметаной — вкус станет мягче и насыщеннее. Такой борщ ничуть не уступает классическому, но готовится в разы быстрее.

Ранее сообщалось: казалось бы, морковный салат — самое простое блюдо из детства. Но стоит добавить пару ингредиентов, и вкус раскрывается совершенно по-новому.

Марина Макарова
