Борщ за 40 минут без потери вкуса: хитрости, которые экономят время на кухне

Многие считают борщ долгим блюдом, но это давно не так. Есть простые приемы, которые позволяют сварить насыщенный и ароматный суп всего за 40 минут. При этом вкус остается таким же домашним и насыщенным.
Ингредиенты:
- мясо — 400 г;
- капуста молодая — 300 г;
- картофель — 4–5 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чеснок — по вкусу;
- зелень — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Мясо нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте прямо в кастрюле — так оно приготовится быстрее и останется сочным. Добавьте лук и морковь, затем томатную пасту. Натертую свеклу слегка обжарьте вместе с овощами — это сохранит цвет и ускорит готовность.
Залейте водой и варите около 15 минут. За это время нарежьте картофель и тонко нашинкуйте молодую капусту. Добавьте их в суп и готовьте еще 15–20 минут.
В конце положите чеснок, зелень и лавровый лист, дайте борщу настояться под крышкой.
Подавайте со сметаной — вкус станет мягче и насыщеннее. Такой борщ ничуть не уступает классическому, но готовится в разы быстрее.
Ранее сообщалось: казалось бы, морковный салат — самое простое блюдо из детства. Но стоит добавить пару ингредиентов, и вкус раскрывается совершенно по-новому.