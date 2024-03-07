Борис Ковальчук может уйти из «Интер РАО» «Коммерсант»: Борис Ковальчук уходит из «Интер РАО»

Фото: Председатель правления энергетической компании «Интер РАО» Борис Ковальчук

«Коммерсант» сообщает, что Борис Ковальчук, возглавлявший «Интер РАО» (MOEX: IRAO) последние 15 лет, в ближайшее время покинет компанию. В издании отметили, что вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании гендиректора компания рассмотрит на совете директоров 14 марта — Ковальчук «пойдет на повышение», оставив пост выходцу из администрации Санкт-Петербурга и бывшему главе ПАО «Россети Урал» Сергею Дрегвалю.

По данным «Коммерсант», Борис Ковальчук может возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга. Собеседники издания не знают, какой из этих вариантов окажется окончательным.

Ранее Ковальчук заявил, что рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев 2021 года составил почти 1000%. В России эта цифра не превысила 4%, подчеркнул он на совещании по энергетике у президента страны Владимира Путина. По его словам, на 7 октября средняя цена в Великобритании составила €320,1 за МВтч, в Германии — €302,5 за МВт.ч, а во Франции — €298,3 за МВтч. В России цена держит около €20 за МВт.ч. Зарубежные рынки практически имеют в 10 раз более высокое ценообразование, чем рынок РФ, уточнил Ковальчук.