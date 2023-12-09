Борец с коррупцией рассказал, где вороватые чиновники «вьют гнезда» Глава НАК Кабанов: коррупционеры с молодости покупают дома в ОАЭ

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Коррупционеры любят деньги, а не родину, лишь имитируя патриотизм, заявил NEWS.ru председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. Он пояснил, что нечистые на руку чиновники «с молодого возраста создают себе гнездышки», приобретая недвижимость за рубежом — например, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Я общался с коррупционерами — у них патриотическое отношение только к деньгам. Они имитируют патриотизм, это да, но это неправда, что они патриоты. Вот факт: у коррупционеров, как правило, есть дома за рубежом, в ОАЭ например, — рассказал он.

Ранее Кабанов заявил, что тяга к обогащению является главной причиной коррупции в России. Он отметил, что специфика российской коррупции заключается в тесных связях бизнеса и власти, и назвал слишком мягким существующее наказание по коррупционным статьям.

Самыми коррумпированными отраслями экономики в России, по словам Кабанова, являются IT-сфера, ЖКХ и строительство. При этом классифицировать по тому же принципу профильные ведомства не стоит, уточнил он, подчеркнув, что «это не зависит от здания».