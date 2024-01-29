Борец с коронавирусом и незрячая певица стали доверенными лицами Путина Проценко, Газманов и Гурцкая вошли в список доверенных лиц Путина

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Денис Проценко

Центризбирком зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года. В него в том числе вошли командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов и Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, которая первой приняла на себя удар пандемии коронавируса.

Также в списке оказались исполнительница Надежда Бабкина, певец Олег Газманов, актер Сергей Гармаш, певица и член Общественной палаты, представляющая интересы незрячих людей Диана Гурцкая, братья Аскольд и Эдгард Запашные, актер Иван Охлобыстин. Вместе с ними в перечне оказались военкоры Евгений Поддубный и Андрей Руденко. Список опубликован на официальном сайте штаба.

Уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев заявил о начале предвыборной кампании, передает «Интерфакс».

Кандидат зарегистрирован. Мы начинаем очень активную агитационную кампанию, — сказал Блажеев.

Утром 29 января ЦИК РФ зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента. Это решение было принято единогласно.

Ранее доверенными лицами Путина стали кинорежиссер Никита Михалков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, певец SHAMAN и другие.