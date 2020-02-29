Помимо увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения необходимо развивать дорожную инфраструктуру. Важно контролировать качество дорожного покрытия, своевременно делать ремонт, проводить уборку и обработку трасс, заявили эксперты автотранспортной отрасли.
Точечная мера в виде увеличения штрафов может привести не к сокращению числа аварий, а к снижению собираемости денег, высказали свои опасения они.
Сейчас автомобилисту проще оплатить штраф в 500 рублей, да ещё и с 50-процентной скидкой в течение двух недель, чем обжаловать его. Однако, сумма штрафа от пяти тысяч рублей и выше станет стимулом для обращения автовладельцев к юристам, — предупредили в группе компаний «АвтоСпецЦентр».
Вместе с тем, как
Ранее Министерство транспорта разработало поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива ведомства предусматривает двукратное повышение штрафов за ряд нарушений. Замглавы Минюста Денис Новак впоследствии сообщил, что нормы по ужесточению штрафов были предложены в ГИБДД.
Однако документ подвергли резкой критике на самом разном уровне. Недоволен им остался в том числе глава правительства Михаил Мишустин. Главная претензия заключалась в том, что суммы, обозначенные в проекте, не учитывают платёжеспособность населения, писал NEWS.ru.
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