https://static.news.ru/photo/faf36ca0-5b08-11ea-8620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помимо увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения необходимо развивать дорожную инфраструктуру. Важно контролировать качество дорожного покрытия, своевременно делать ремонт, проводить уборку и обработку трасс, заявили эксперты автотранспортной отрасли.

Точечная мера в виде увеличения штрафов может привести не к сокращению числа аварий, а к снижению собираемости денег, высказали свои опасения они.

Сейчас автомобилисту проще оплатить штраф в 500 рублей, да ещё и с 50-процентной скидкой в течение двух недель, чем обжаловать его. Однако, сумма штрафа от пяти тысяч рублей и выше станет стимулом для обращения автовладельцев к юристам, — предупредили в группе компаний «АвтоСпецЦентр».

Вместе с тем, как отмечает «Москва.ру», в организации выразили уверенность, что увеличение штрафов направлено на повышение безопасности на дорогах.

Ранее Министерство транспорта разработало поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива ведомства предусматривает двукратное повышение штрафов за ряд нарушений. Замглавы Минюста Денис Новак впоследствии сообщил, что нормы по ужесточению штрафов были предложены в ГИБДД.

Однако документ подвергли резкой критике на самом разном уровне. Недоволен им остался в том числе глава правительства Михаил Мишустин. Главная претензия заключалась в том, что суммы, обозначенные в проекте, не учитывают платёжеспособность населения, писал NEWS.ru.