Борьбу с пытками в России начал Совет при Путине

Активную работу по борьбе с пытками в российских тюрьмах ведёт Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В отчёте ведомства говорится, что члены СПЧ посетили ряд учреждений подведомственных ФСИН. Об этом сообщает URA.RU.

Члены Совета только в ноябре — декабре 2021 года во взаимодействии с ФСИН России посетили 17 учреждений уголовно-исполнительной системы и приняли участие в серии совещаний с органами законодательной и исполнительной власти, — сказано в документе.

В отчёте отмечается, что СПЧ предложил усилить общественный контроль за соблюдением прав человека в тюрьмах, а также укрепить взаимодействия органов ФСИН с правозащитниками.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минюста Константину Чуйченко совместно с генеральным прокурором Игорем Красновым представить до 1 июня 2022 года предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы.

Глава государства отметил, что случаи пыток и в целом жестокого обращения с заключёнными являются не только российской проблемой, но и общемировой. Он подчеркнул, что на данный момент в стране расследуются 17 уголовных дел, которые необходимо раскрыть, «чтобы всем было понятно, что наказания за эти преступления неизбежны».