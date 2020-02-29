Ни для кого не секрет: за зимний сезон большая часть населения планеты прибавляет в весе. Избавиться от накопившихся жировых отложений к весне — желание понятное, особенно для женщин. Вместе с экспертами NEWS.ru разбирался, какие процедуры на сегодняшний день можно считать самыми эффективными в борьбе с жировой тканью и отёками.

Жировая ткань естественна для человеческого организма. Люди — единственный вид млекопитающих, который рождается уже с некоторым количеством соответствующих отложений. У каждого взрослого в среднем 30 млрд жировых клеток. И хотя после периода полового созревания их число остаётся неизменным (они не способны делиться), каждая из них может растягиваться до огромных размеров. Отсюда — печальные и практически безграничные наши способности накапливать жир. Борьба с оплывшими формами — по сути, война с размерами таких клеток. Либо, для любителей радикальных решений, с их полным уничтожением.

Ещё один важный момент — плохой отток жидкости из организма. Он также более выражен зимой, чем летом. Косметологи убеждены: разогнать лимфу — половина дела на пути к обретению хорошей физической формы после зимнего периода.

Пять лучших «весенних» процедур

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Массаж

Эксперты советуют весной непременно прибегнуть к ручному массажу. Он может быть как сугубо лимфодренажным, нацеленным на улучшение лимфотока, так и более жёстким — антицеллюлитным. Как уже сообщал NEWS.ru ранее, косметолог-дерматолог Людмила Смирнова считает сочетание диеты и массажа единственным способом, позволяющим в кратчайшие сроки избавиться от целлюлита. Достижению эффекта в изрядной мере поспособствует использование разного рода антицеллюлитных кремов и масел. Мало что можно сравнить по эффективности с ручным массажем, однако следует помнить: он не должен быть слишком кратким (оптимально делать процедуру на всё тело, а не отдельными зонами). Также здесь многое зависит от массажиста.

Цена: от 1600 рублей до 6500 рублей за одну процедуру. Время: от 20 минут до 1,5 ч.

Обёртывания

Одна из самых простых, но при этом крайне эффективных процедур. Нацелена на вывод лишней жидкости из тела и расщепление жировой ткани. Делается с разного рода масками, которые наносятся на всё тело либо на самые проблемные места. Состав для обёртывания можно подогреть до З5 градусов или же применять холодным. Обернувшись плёнкой, следует полежать 30-40 минут под одеялом (иногда под термоодеялом), затем смыть маску и нанести антицеллюлитный крем.

Цена: от 600 рублей до 4500 рублей за одну процедуру. Время: 30-40 минут, реже — 1 ч.

Прессотерапия

Во время этой аппаратной процедуры надевается специальный костюм. Под воздействие сжатого воздуха из организма выводится лишняя жидкость. Процесс очень мягкий, и, в то же время, эффективный. К тому же, эта процедура одна из самых доступных по деньгам.

Цена: от 360 рублей до 1600 рублей. Время: от 20 минут до 1 ч.

Детокс-комплекс

Сочетает в себе процедуры массажа и обёртывание. Предпочтительно также до начала процедуры сделать пилинг всего тела, после чего массаж, затем — обёртывание. Комплекс убирает лишнюю жидкость из организма, отлично восстанавливает тонус тканей, питает кожу и подтягивает её.

Цена: от 1800 до 8500 рублей. Время: не менее 1,5 ч.

Мезотерапия

Метод воздействия на жировую ткань за счёт инъекций в подкожные слои лекарственных препаратов, часто называемых «коктейлями». Определяются зоны воздействия, после чего кожа очищается антисептиком. Врач вводит лекарства (как правило, на глубину до 3 мм). Количество инъекций довольно большое, но делаются они быстро. Тем не менее, за один раз нельзя задействовать все точки, которые кажутся косметологу необходимыми, — мезотерапию следует делать курсом.

Цена: в значительной степени зависит от состава лекарственных коктейлей, стартует от 8 тысяч рублей за сеанс. На курс может понадобиться не менее 48 тысяч рублей. Время: от 40 минут.

С точки зрения эксперта в области красоты и эстетики человека Елены Санниковой, мезотерапию непременно следует сочетать с сеансами массажа, нацеленными на лимфодренаж. Неплохой результат, с точки зрения эксперта, даёт одновременное применение венотоников — препаратов, способствующих восстановлению функциональной активности кровеносных сосудов.

По мнению врача-косметолога Ольги Петровой, «убойный» эффект от мезотерапии достигается при введении в курс оздоровления клеток кожи проверенных аппаратных процедур, таких как LPG-массаж (аппаратный липомассаж), RF-лифтинга (омолаживающая процедура, где действующим началом является воздействие на жировые ткани радиочастиц) и всё тех же обёртываний.

Лучшее из агрессивного

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Специалисты, опрошенные NEWS.ru, единодушны: прибегать к новым и мало опробованным аппаратным процедурам, которые сегодня предлагают многие салоны красоты, стоит лишь абсолютно здоровым людям. Таких, к сожалению, мало. Зато процедур, воздействие которых можно расценивать как агрессивное, более, чем достаточно. К ним относятся ударно-волновая терапия, ультразвуковая липосакция, термолифтинг, эндосферотерапия и множество других.

Есть целый ряд процедур, к которым много противопоказаний. Например, кавитация: её можно делать один раз в два месяца, настолько это серьёзное вторжение в организм. А многие не знают этого и ходят раз в неделю. Елена Санникова эксперт в области красоты и эстетики человека эксперт в области красоты и эстетики человека

Кавитация — процедура, при которой ультразвуковые аппараты создают интенсивную акустическую волну на низкой частоте. Под действием колебаний в жировых клетках образуются пузырьки (каверны), мембранные оболочки лопаются, клетка отмирает. Продукты распада клеток должны выводиться из организма, что создаёт существенную нагрузку на печень. Похудение посредством кавитации — процесс длительный и не дешёвый — стоимость процедуры от 2 до 9 тысяч рублей в зависимости от зоны воздействия.

Хорошую оценку экспертов заслужил такой способ борьбы с ожирением, как криолиполиз. Суть метода состоит в разрушении жировых клеток холодом, при длительном воздействии которого те распадаются на фрагменты (явление носит название апоптоз). У процедуры минимум противопоказаний (это беременность и кормлению грудью, кожные заболевания, аллергия на холод, острые воспалительные процессы с повышенной температурой). Сеанс длится от 35 минут до 1 часа, и кожа в это время охлаждается примерно до −11 градусов. Правда, как отметили косметологи, аппарат для криолиполиза — дорогостоящий и далеко не во всех клиниках он есть. При этой процедуре, рассказала Елена Санникова, жировые клетки отмирают навсегда, и больше на этом месте жир не вырастет. Методика особенно хорошо работает при жировых отложениях на животе и на руках. Цена одного сеанса для одной зоны варьируется от 3,5 тысячи рублей до 6 тысяч рублей.

Выбирая между липосакцией и криолиполизом надо сначала обязательно попробовать криолиполиз. Но не следует уповать только на процедуру: если продолжать объедаться, жир вырастет снова, но уже в другом месте, — предостерегает бьюти-эксперт.

Довольно нежной по воздействию врачи-косметологи считают процедуру миостимуляции. Правда, влияет она не на сами жировые отложения, а на мышцы.

Миостимуляция — это сокращение мышц, вызванное воздействием электрического тока. Он работает на улучшение кровообращения, на подтяжку мышечного каркаса. И уже очень издалека, опосредованно, за счёт активности мышечной ткани, влияет на жир. Метод мягкий, спокойный, требующий длительного применения. Ольга Петрова врач-косметолог врач-косметолог

Врачи напомнили: существует множество противопоказаний для всех аппаратных процедур. Самые часто встречающиеся у женщин — это миомы матки и кисты яичников. Поэтому, вступая в борьбу за хорошие формы, оптимально до выбора подходящего курса посетить врача и сдать кровь на анализы.