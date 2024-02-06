IT-эксперт объяснил нападки властей на VPN IT-эксперт Мясоедов: VPN-сервисы блокируют в РФ для борьбы с внешней пропагандой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти ограничивают работу VPN-сервисов для борьбы с внешней пропагандой и противоправным контентом в интернете, заявил NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, речь идет о блокировке конкретных приложений, а не самой технологии.

Ставка идет на ограничение доступа к порталам, которые могут повредить нашему населению, особенно подрастающему поколению. Борьба с внешней пропагандой, что абсолютно нормальная история, чтобы на людей не могли бы воздействовать внешние факторы, чтобы автоматические приложения, постоянно нарушающие российское законодательство, не смогли спокойно находиться в интернете, — объяснил Мясоедов.

Эксперт считает, что из-за VPN-приложений огромное количество россиян подпадают под влияние пропагандистского контента. По его мнению, это «отравляет» население РФ.

Когда мы говорим о блокировке VPN-сервисов, обычно речь идет о блокировке именно приложений в интернете. Задача приложений — облегчить процесс подключения к промежуточному VPN-сервису. Можно настроить доступ самостоятельно, но с этим не справится обычный обыватель. Приложение просто автоматизирует этот процесс. Если их заблокировать, сама схема VPN останется, — заявил Мясоедов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не исключила, что с 1 марта в России может начаться масштабная блокировка VPN-сервисов. При этом, по ее словам, полностью заблокировать VPN, прокси и анонимайзеры невозможно.