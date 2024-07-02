Борьба с властью, отношение к СВО, пожелания сдохнуть: как живет Стерлигов

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Герман Стерлигов

Православный миллиардер Герман Стерлигов рассказал, почему продает сыр так дорого, и пожелал «сдохнуть» россиянам, которые живут в городах. Что за особенный сыр продает Стерлигов, как относится к СВО и какими скандалами запомнился в 2024 году?

Как Стерлигов относится к Украине и СВО

В мае 2013 года в беседе с украинским изданием «Главком» Стерлигов оправдывал негативное отношение жителей Западной Украины к России.

«Ведь все зло, которое пришло на Украину в течение советской власти, шло из Москвы, а с Украины никакого зла в Московию не шло. Поэтому озлобленность украинцев понятна — столько народу, как Ургант говорит, покрошили в мелкий винегрет, что было бы странно, если бы западные украинцы любили москвичей. Это было бы умопомешательство», — заявлял бизнесмен.

В интервью он заявлял, что борется против существующей в России власти, а Россию и Украину надо объединить в одно государство, во главе которого будет великий князь с престолом в Киеве.

Однако позже в интервью Аксинье Гурьяновой и телеканалу «360» миллиардер объявил «мразью» ту власть, которая пришла после Евромайдана на Украину. Он рассказал историю о том, как журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытался убедить его перейти на сторону протестующих.

«В день, когда Янукович уехал с Украины, я еще не уехал, мы еще надеялись на то, что мы разрушим все эти майданные дела. Там была куча людей, которые рассчитывали на его решительность, но Янукович убежал <...>. Приехал Гордон этим вечером, мы с Николаем стояли в поле, он подходит и говорит: „Ребята, делайте выбор, вы должны быть с нами, переходите на нашу сторону“. Он понимал, что мы его враги, тогда уже, и я твердо сказал нет <...>. А сейчас я не знаю, кем он стал, но открытая поддержка всей этой мрази у меня кроме отвращения ничего не вызывает», — объявил Стерлигов.

В интервью Гурьяновой миллиардер заявил, что Россия должна максимально быстро и жестко «отрубить электричество» на Украине для победы в СВО и возвращения исконно русских земель.

«Не мне здесь указывать руководству российскому, какими темпами они вырубают электричество, просто нужно констатировать факт, что электричество там не вырубили. Оно там есть, и пока оно там есть, война будет продолжаться. Лучше даже вырубать с обоих сторон электричество, для того чтобы вообще все разошлись, чтобы даже сомнения у кого не было. И спокойно зайти, одним рывком, как и делали в самом начале. Присоединение Киева — это же не „захват“ Киева, это же древние русские земли. Это русский народ, и то, что там идеологии напичкали этой вражеской антиисторической в головы людей, — то это беда для людей, и у нас тоже с головами очень плохо всё, нам тоже туда напихали всякие мерзости за все время школы, институтов, телевидения, интернетов. Но на Украине совсем худо дело, то есть украинцы просто даже забыли, что нет никакой Украины, никогда не было и никогда не будет, это чушь вообще, полная ахинея. И поставили там клоуна руководить этими несчастными украинцами и устраивать мясорубку. Это ужасно», — объявил Стерлигов в интервью «360».

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Герман Стерлигов

Почему Стерлигов пристыдил россиян из-за сыра

Блогер Амиран Сардаров взял большое интервью у Стерлигова для своего YouTube-канала и поинтересовался, продолжает ли бизнесмен торговать сыром стоимостью 85 000 рублей. Тот ответил, что у него есть сыр пятилетней выдержки за 120 тыс. рублей. «Это недорого», — заверил Стерлигов.

По его словам, никто, кроме него, не продает действительно настоящего сыра долгой выдержки.

«Это обман. Это все химия. Есть люди, которые делают натуральные сыры молодые, их много, повсеместно. Но выдержанные сыры никто не делает натуральные. Для этого надо иметь погреб. А погреба нет у обычного селянина. Погреб должен быть с определенной температурой, с определенной влажностью. Их ни у кого нет. Ни за 120 тыс., ни за 240 тыс., ни за 50 тыс. руб, просто нет выбора. Ну вот я решил поставить цену 120 тысяч. Просто мне пришло это в голову, потому что я подумал, столько это стоит. Потому что пять лет надо с ним возиться, его надо все время переворачивать, протирать, солить, промывать и так далее, причем делать все это в темноте под землей», — рассказал Стерлигов.

За что Стерлигов пожелал россиянам «сдохнуть»

В интервью Сардарову Стерлигов призвал всех россиян переезжать в сельскую местность и самостоятельно обеспечивать себя натуральной пищей. Тем, кто не хотят и будут жить в городах, он пожелал «сдохнуть». Все равно натуральной пищей никто не сможет их обеспечить.

«Кто хочет жить в городе и жрать химию — ну пусть. Зачем его чем-то обеспечивать? Пусть жрет химию, пусть болеет раком, диабетом, пусть сдохнет», — объявил православный миллиардер.

Какие скандальные заявления делал Стерлигов в 2024 году

Герман Стерлигов начал год с острого заявления, направив главе СК РФ Александру Бастрыкину инструкцию по поводу своих похорон. Себя он назвал «будущим трупом», попросил похоронить в день смерти и не отправлять тело в морг.

«Прошу прислать ко мне своих сотрудников заблаговременно, пока я еще жив, чтобы они запротоколировали мои намерения по поводу моей предстоящей смерти. Ведь что может быть лучше для опера, чем непосредственный опрос трупа — как он умер и как его похоронили. В данном случае этот опрос возможен: я тот самый будущий труп, и я в вашем распоряжении», — объявил Стерлигов в соцсети «ВКонтакте».

В апреле предприниматель заявил, что разводится с супругой Еленой, которую объявил «пущеницей и еретичкой». Он также обещал лишить наследства двух сыновей и дочь.

В мае советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская заявила «360», что Стерлигова надо привлечь к уголовной ответственности. Его заявления о том, что «жен надо обязательно пороть розгами», можно считать за призывы к домашнему насилию.

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