«Борьба с ветряными мельницами»: эксперт о создании реестра запрещенных игр IT-эксперт Геллер назвал борьбой с ветряными мельницами создание реестра запрещенных игр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В создании реестра запрещенных видеоигр нет никакого смысла, поскольку каждый день в Сети появляются сотни новых игр, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер. Также он отметил, что в интернете можно скачать пиратские версии игр, которые используют неофициальные серверы, и вести за ними контроль практически невозможно.

Запреты игры — во многом борьба с ветряными мельницами, еще сложнее, чем с сайтами. Каждый месяц выходят сотни игр и как поддерживать список актуальным, непонятно. Если человек хочет поиграть, то он поиграет. Есть пиратские версии онлайн-игр, их скачивают с тех же торрентов и запускают. Они работают на неофициальных серверах, в серой или черной зонах, которые невозможно контролировать. Там появляются продукты, напичканные неизвестно чем, где нельзя связаться с разработчиками и повлиять на них, — рассказал Геллер.

По его мнению, список недопустимых игр можно создать лишь с целью рекомендации, а не запрета. При этом эксперт считает, что куда важнее наладить систему возрастных ограничений для игр в России.

Важнее наладить работу системы возрастных ограничений, действующей во всем мире, в том числе и в России, чтобы игры не попадали, или их не скачивали те, кому они не положены, — подчеркнул он.

Ранее аппарат правительства РФ обратился к Генпрокуратуре и ряду министерств за оценкой идеи по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. Инициатива включает в себя создание «каталога одобренных онлайн-игр» и реестра запрещенных.