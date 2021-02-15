Борьба с непогодой: как Москва справляется с уборкой снега

Москву буквально завалило тоннами снега. Девятибалльные пробки, перебои в работе общественного транспорта, задержки рейсов в аэропортах, обрушение различных конструкций — всё это происходило на глазах жителей столицы на протяжении нескольких дней. Снег шёл не переставая. Как коммунальные службы города боролись с последствиями непогоды, которая побила многолетний рекорд по количеству осадков, — в галерее NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru