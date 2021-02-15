Борьба с непогодой: как Москва справляется с уборкой снега

В рамках акции «Во имя бьющихся сердец» в 20 городах на цирковых аренах прошли первые представления после пандемийных ограничений.

Цирки, входящие в систему Росгосцирка, показали свои премьерные постковидные представления для тех, кто сыграл важнейшую роль в снятии ограничений — для медиков. Представления прошли в цирках Астрахани, Брянска, Волгограда, Воронежа,...