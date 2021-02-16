Booking проигнорировал российские законы

https://static.news.ru/photo/6b094dee-70bf-11eb-9e5f-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Система интернет-бронирования отелей Booking предпочла не реагировать на замечание Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), отказавшись устранить паритет цен — запрет на продажу партнёрами номеров по более низкой стоимости, чем у агрегатора.

ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства РФ в конце прошлого года. Тогда регулятор отметил, что Booking навязывал российским отелям невыгодные условия договора.

Российское отделение компании до 15 февраля должно было прекратить требовать паритета цен от гостиниц, исключив этот пункт из договора вообще, сообщила газета «Известия». Но в итоговой версии документа 16 февраля пункт о паритете остался на месте.

Суть требований Booking к российским отелям сводится к тому, что они имеют право предлагать гостям более низкую цену за номера только в личном кабинете клиента на собственных сайтах.

Если же Booking видит, что гостиница предложила более низкую цену в частном порядке или через другие каналы продаж, агрегатор занижает позицию в поиске для такой гостиницы.

Ранее NEWS.ru писал, что ФАС возбудила административное производство в отношении агрегатора Booking ещё в 2019 году. Причиной стало несоблюдение требований закона «О защите конкуренции», заявили в ведомстве.