Боня заявила, что погибший в ДТП Сергей Захаров «спас душу» Ефремова

https://static.news.ru/photo/264f3396-adf9-11ea-b9bf-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: instagram.com/victoriabonya/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня заявила, что погибший в ДТП Сергей Захаров «спас душу» актёра Михаила Ефремова.

Я посмотрела на него — он такой светлый (Захаров. — NEWS.ru)! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает <...> Он пришёл в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушёл, спасая душу такого, как Ефремов, — привели слова телеведущей в РИА Новости.

Виктория Боня выразила надежду, что Михаилу Ефремову хватит «мудрости» это понять.

Ранее NEWs.ru писал, что эксперты оценили, врёт ли Михаил Ефремов на видео с извинениями. Физиономист Светлана Филатова склоняется к выводу, что артист говорит на видео искренне и испытывает истинные эмоции. Однако психолог Павел Жавнеров не поверил словам артиста. Он отметил, что многие жесты Михаила Ефремова говорят лишь о хорошей актёрской игре.