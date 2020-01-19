https://static.news.ru/photo/99da6a16-3a99-11ea-a285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге суд на месяц арестовал бездомного, который сообщил о бомбе, заложенной в здании Конституционного суда. Причиной такого поступка он назвал депрессию после просмотра послания президента Федеральному собранию.

Сложившаяся в стране обстановка удручает, заявил мужчина. В содеянном он не раскаивается, потому что своим поступком хотел привлечь внимание общества к несоблюдению прав и свобод. Под словом «бомба», по его словам, он подразумевал деятельность Конституционного суда за последние годы, которая может «привести страну к разрушительным последствиям», сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Гуляя по Сенатской площади и вспоминая Николая Первого и декабристов, Николаев вошёл в приёмную Конституционного суда проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод гражданина в России. В приёмной ему выдали брошюру, чтобы конкретизировать цель обращения. Читать Николаев не стал и, выйдя из здания, осуществил звонок о минировании, — сказано в сообщении.

В отношении арестованного заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте в целях дестабилизации органов власти. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.