https://static.news.ru/photo/99da6a16-3a99-11ea-a285-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге суд на месяц арестовал бездомного, который сообщил о бомбе, заложенной в здании Конституционного суда. Причиной такого поступка он назвал депрессию после просмотра послания президента Федеральному собранию.
Сложившаяся в стране обстановка удручает, заявил мужчина. В содеянном он не раскаивается, потому что своим поступком хотел привлечь внимание общества к несоблюдению прав и свобод. Под словом «бомба», по его словам, он подразумевал деятельность Конституционного суда за последние годы, которая может «привести страну к разрушительным последствиям», сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Гуляя по Сенатской площади и вспоминая Николая Первого и декабристов, Николаев вошёл в приёмную Конституционного суда проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод гражданина в России. В приёмной ему выдали брошюру, чтобы конкретизировать цель обращения. Читать Николаев не стал и, выйдя из здания, осуществил звонок о минировании, — сказано в сообщении.
В отношении арестованного заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте в целях дестабилизации органов власти. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, 15 января президент Владимир Путин предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.