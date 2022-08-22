Бомбу в машине Дугиной могли активировать дистанционно

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники полиции на месте происшествия в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, где общеопасным способом была убита журналист и политолог Дарья Дугина

Бомба, установленная на днище автомобиля журналистки Дарьи Дугиной, приводилась в действие дистанционным способом, считает источник Lenta.ru в правоохранительных органах. По его словам, взрывное устройство могло сработать по звонку телефона.

Инициатор взрыва был дистанционный, команду на подрыв дали, видя, что она в машине, — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что место взрыва было подобрано таким образом, чтобы волной не были задеты другие машины. Собеседник издания также подтвердил информацию о том, что мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что за автомобилем Дугиной перед подрывом вели слежку люди со скрытыми персональными данными мобильных устройств. По неподтвержденной версии, после звонка с одного из них могла сдетонировать взрывчатка, прикрепленная к днищу внедорожника Toyota Land Cruiser.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Согласно одной из версий, взрывное устройство заложили на парковке фестиваля «Традиция». В СК сообщили, что камеры видеонаблюдения на ней не работали, поэтому охранников и сотрудников ГИБДД, находившихся рядом с машиной журналистки, допросили. Силовики также изъяли часть записей с видеорегистраторов.