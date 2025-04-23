Бомбическая овощная намазка — пальчики оближешь! Выглядит как в ресторане, стоит копейки. Эта ароматная паста готовится элементарно: запеки, взбей — и вуаля! Идеально для тостов, лаваша или как соус к мясу.
Ингредиенты:
- 2 сладких перца
- 2 моркови
- 1 головка чеснока
- 3 ст. л. белой фасоли (консервированной)
- 50 г брынзы/феты
- соль, паприка, прованские травы
- оливковое масло
Приготовление
1. Морковь порезать мелко, чеснок оставить в кожуре и отрезать верхушку, перец оставить целым. Овощи сбрызнуть маслом, посыпать травами. Запекать при 185 °C 30–40 минут до мягкости.
2. Выдавить чеснок из кожуры, смешать все ингредиенты + фасоль и сыр отправить в блендер.
3. Взбить до гладкости, приправить солью и паприкой. Подавать на тостах, багете или хлебцах.
Фишка подачи: присыпать копченой паприкой и сбрызнуть маслом — выглядит ресторанно! Хранится в холодильнике до 5 дней.
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