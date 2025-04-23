Бомбическая овощная намазка! Выглядит как в ресторане, стоит копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бомбическая овощная намазка — пальчики оближешь! Выглядит как в ресторане, стоит копейки. Эта ароматная паста готовится элементарно: запеки, взбей — и вуаля! Идеально для тостов, лаваша или как соус к мясу.

Ингредиенты:

2 сладких перца

2 моркови

1 головка чеснока

3 ст. л. белой фасоли (консервированной)

50 г брынзы/феты

соль, паприка, прованские травы

оливковое масло

Приготовление

1. Морковь порезать мелко, чеснок оставить в кожуре и отрезать верхушку, перец оставить целым. Овощи сбрызнуть маслом, посыпать травами. Запекать при 185 °C 30–40 минут до мягкости.

2. Выдавить чеснок из кожуры, смешать все ингредиенты + фасоль и сыр отправить в блендер.

3. Взбить до гладкости, приправить солью и паприкой. Подавать на тостах, багете или хлебцах.

Фишка подачи: присыпать копченой паприкой и сбрызнуть маслом — выглядит ресторанно! Хранится в холодильнике до 5 дней.

Ранее мы делились рецептом беспроигрышных бутербродов со шпротами и намазкой! Эти бутерброды — идеальный вариант для быстрого перекуса или фуршета! Вкусно и просто.