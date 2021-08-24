Бомбардировщики посадили Су-34 на федеральную трассу под Воронежем

В ходе учений фронтовой авиации бомбардировщики Су-34 посадили самолёт на федеральную трассу под Воронежем. Движение заранее перекрыли на прямом и широком участке автострады, передаёт «Российская газета».

Бомбардировщики сели на оперативный аэродром, оборудованный прямо на трассе Е-38 Курск — Саратов. Таким образом она отрабатывали эпизод с перебазированием воздушных судов. Отмечается, что главной задачей тренировки стало непрерывное обеспечение бомбардировщиков всем необходимым для выполнения задач.

По обочинам трассы были расставлены аэронавигационные знаки, а на площадке для отдыха дальнобойщиков на время организовали самолётную стоянку. Рядом с ней также развернули полевой диспетчерский пункт и систему заправки самолёта.

Ранее стало известно, что авиация Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря, где проходят крупные манёвры Sea Breeze с участием представителей стран НАТО.