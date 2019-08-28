https://static.news.ru/photo/a0fa97d6-c9dc-11e9-bf00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard, www.imago-images.de

Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил свой комментарий к коллажу с супругой французского президента Эмманюэля Макрона — Брижит, размещённому в соцсети.

Ранее бразильский лидер оставил оскорбительный комментарий к коллажу с изображениями его жены Мишель Болсонару и жены Макрона и подписью: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность». Болсонару написал: «Не унижай этого типа, ха-ха».

На данный момент комментарий удалён.

Как уже писал News.ru, Брижит Макрон заявила, что тронута тысячами сообщений граждан Бразилии, которые извиняются за своего лидера Жаира Болсонару из-за его недопустимого поведения. Волна извинений в Twitter сопровождалась хештегом «Прости, Брижит». В социальной сети появилось больше 50 тысяч твитов с использованием этого тега.