Большой театр раскрыл судьбу прерванного эвакуацией балета «Раймонда» В Большом театре продолжился прерванный из-за эвакуации балет «Раймонда»

Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Сцена из балета «Раймонда»

В Большом театре продолжился балет «Раймонда», прерванный после эвакуации зрителей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе учреждения культуры. Сейчас зрители смотрят второй акт постановки.

Театр работает в штатном режиме. На Исторической сцене идет второй акт балета «Раймонда», — отметили в театре.

Ранее сообщалось, что в театре сработала пожарная сигнализация. В пресс-службе Большого театра отметили, что она оказалась ложной, здание было проверено сотрудниками оперативных служб. По данным Telegram-канала SHOT, во время эвакуации здание покинуло более тысячи человек.

В апреле всех пассажиров Курского вокзала в Москве эвакуировали. Там отметили, что мера была принята для обеспечения работы правоохранительных органов. По данным СМИ, Курский вокзал проверяли после сообщения о минировании. При этом эвакуация людей не отразилась на движении поездов.

1 апреля стало известно об эвакуации четырех столичных университетов — РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ — в связи с угрозой взрывов. По его данным, руководствам учебных заведений были направлены анонимные письма, в которых говорилось о взрывчатке в зданиях.