Большинство женщин-журналистов подвергаются угрозам и нападениям

https://static.news.ru/photo/aba43052-1a0d-11eb-9ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevhen Kotenko/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Около 70% женщин, работающих в средствах массовой информации, подвергались преследованиям, угрозам и нападениям. Об этом говорится в исследовании Международного фонда IWMF и сервиса для женщин-журналистов TrollBusters.

Социологи опросили 597 человек, работающих в различных медиа в разных странах. При этом 63% опрошенных заявили, что им угрожали в Сети, 58% заявили, что угрозы исходили лично в их адрес, 26% — подвергались физическому нападению, каждый десятый респондент ответил, что столкнулся с угрозой смерти. Отмечается, что треть из тех, кому угрожали, вынуждены были из-за этого уйти из профессии, сообщает Daily Moscow.

Исследователи сделали вывод, что руководители средств массовой информации во всем мире должны внимательно изучать передовые методы реагирования на угрозы, которые поступают сотрудникам.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал ущемлением прав женщин запрет на выполнение четверных прыжков в короткой программе. По его мнению, Международному союзу конькобежцев (ISU) следует отменить эту норму.

Спортсмен и тренер заявил, что женское одиночное катание нельзя останавливать, его надо двигать вперёд. Фигурист выразил убеждённость, что запрет не соответствует современным реалиям фигурного катания.