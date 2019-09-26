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Согласно данным Рособрнадзора, около двух третей (65%) выпускников, набравших при сдаче Единого госэкзамена (ЕГЭ) свыше 200 баллов, подали заявления в вузы своих регионов. Остальные предпочли получать образование высшее образование вдали от дома.

Подводя итоги приёмной кампании, в ведомстве отметили, что свыше половины абитуриентов (57%) заранее определились с выбором и подавали заявление только в один вуз.

Самыми популярными направлениями обучения стали «Лечебное дело», «Педагогическое образование», «Экономика», «Юриспруденция».

Кроме того, поступающие на бюджетные отделения нередко выбирали специальности «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника», «Агроинженерия». У абитуриентов на платном обучении пользовались спросом направления, связанные с менеджментом, рекламой и связями с общественностью, государственным и муниципальным управлением, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что абитуриентами МГУ стали около 10 тысяч человек. Большинство из них получили на ЕГЭ 85 баллов.