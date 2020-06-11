https://static.news.ru/photo/9fe12eec-abda-11ea-b65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стоян Васев/ТАСС

Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные - до 15-го, сообщили в Минпросвещения РФ.

Сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы, — цитирует ТАСС министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Он добавил, что кто не успеет получить их сегодня, смогут забрать их 15 июня. Кроме того, регионы самостоятельно решат, будут ли сдающим ЕГЭ делать экспресс-тесты на коронавирус.

Как писал NEWS.ru председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники — выпускники девятых и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов.