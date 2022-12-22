Большинство россияне будут отдыхать в 2023 году внутри страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян планируют отдыхать в 2023 году внутри страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Самые популярные направления — Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

В Москву забронировано уже 18,4 процента от всех авиазаказов. В летний период в топе оказались Сочи, Москва, Санкт-Петербург Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Иркутск.

Те, кто все-таки решил потратиться на отдых заграницей, предпочли Дубай, Бангкок и Стамбул, а летом— Бангкок, Анталья, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.

Потери от отсутствия российских туристов в европейских странах составят до €1 млрд, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, наибольшие потери понесли Турция, Испания и Италия. Он добавил, что от ухода россиян пострадали и смежные с туризмом отрасли: наряду с туристами из Китая и Арабских Эмиратов россияне активнее всего занимались шопингом и покупали много дополнительных услуг.

Россия и Азербайджан разработают совместную дорожную карту в сфере туризма. В ходе встречи замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача с его азербайджанским коллегой Эльнуром Алиевым стороны отметили рост туристического потока между двумя государствами и договорились о скором начале работ по дорожной карте.