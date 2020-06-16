Большинство россиян ждут худших времён

https://static.news.ru/photo/8fab3102-afbe-11ea-8a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель государственной социологической компании ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал о результатах опроса россиян. По его словам, большинство людей считают, что худшие времена ждут их в будущем.

Такой ответ дали 62% респондентов, передаёт ТАСС. Ещё 15% опрошенных уверены, что сейчас переживают худший период. В том, что всё нормально, уверены только 13% россиян. Больше всего россиян тревожило положение дел в конце апреля — начале мая, когда о плохих временах говорили 84–86% респондентов.

Есть тренд на успокоение. Но мы видим, что общественное мнение всё ещё взволновано, встревожено, — подчеркнул он.

Глава организации отметил, что спокойные настроения свойственны пенсионерам, которые получают государственную помощь и имеют опыт выживания. Кроме того, положительно настроены люди, работающие руками, так как они считают, что их труд всегда будет востребован.

Сейчас 27% опрошенных говорят, что меры, которые власти страны принимают в борьбе с коронавирусом, неэффективны. В обратном уверены 66%. 53% респондентов говорят, что государству следует в первую очередь направить усилия на сохранение экономики. Обеспечения безопасности ждут только 33% россиян.

47% жителей страны уверены, что журналисты нагнетают панику, а 28% — что они приуменьшают опасность. При этом россияне стали планировать будущее только на ближайшее время: 11% жителей страны просчитывают действия только на следующий день, 46% не готовы заглядывать дальше нескольких месяцев. Планировать на пять лет вперёд готовы только 42% граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным ВЦИОМ, почти две трети россиян в течение последнего месяца на самоизоляции занимались домашним хозяйством, воспитанием детей и хлопотали на даче. 67% опрошенных не нашли для себя нового дела или занятия, которому стали бы уделять больше времени. Вместе с тем по 4% стали больше времени проводить с семьёй, детьми, родственниками, а также вести подсобное хозяйство и читать книги, ещё по 3% — больше заниматься спортом, вышивать или вязать.

При этом каждый пятый россиянин (20%) вообще не выходил на улицу, полностью самоизолировавшись дома. Ещё 63% частично соблюдали режим, иногда позволяя себе покинуть стены жилища. В том, что не соблюдали режим самоизоляции, признались 16% россиян. Самыми дисциплинированными людьми, соблюдавшими ограничения, оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга.