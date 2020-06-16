Большинство россиян ждут худших времён

Руководитель государственной социологической компании ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал о результатах опроса россиян. По его словам, большинство людей считают, что худшие времена ждут их в будущем.
Такой ответ дали 62% респондентов,
Есть тренд на успокоение. Но мы видим, что общественное мнение всё ещё взволновано, встревожено, — подчеркнул он.
Глава организации отметил, что спокойные настроения свойственны пенсионерам, которые получают государственную помощь и имеют опыт выживания. Кроме того, положительно настроены люди, работающие руками, так как они считают, что их труд всегда будет востребован.
Сейчас 27% опрошенных говорят, что меры, которые власти страны принимают в борьбе с коронавирусом, неэффективны. В обратном уверены 66%. 53% респондентов говорят, что государству следует в первую очередь направить усилия на сохранение экономики. Обеспечения безопасности ждут только 33% россиян.
47% жителей страны уверены, что журналисты нагнетают панику, а 28% — что они приуменьшают опасность. При этом россияне стали планировать будущее только на ближайшее время: 11% жителей страны просчитывают действия только на следующий день, 46% не готовы заглядывать дальше нескольких месяцев. Планировать на пять лет вперёд готовы только 42% граждан.
Ранее NEWS.ru писал, что, по данным ВЦИОМ, почти две трети россиян в течение последнего месяца на самоизоляции занимались домашним хозяйством, воспитанием детей и хлопотали на даче. 67% опрошенных не нашли для себя нового дела или занятия, которому стали бы уделять больше времени. Вместе с тем по 4% стали больше времени проводить с семьёй, детьми, родственниками, а также вести подсобное хозяйство и читать книги, ещё по 3% — больше заниматься спортом, вышивать или вязать.
При этом каждый пятый россиянин (20%) вообще не выходил на улицу, полностью самоизолировавшись дома. Ещё 63% частично соблюдали режим, иногда позволяя себе покинуть стены жилища. В том, что не соблюдали режим самоизоляции, признались 16% россиян. Самыми дисциплинированными людьми, соблюдавшими ограничения, оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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