Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима

https://static.news.ru/photo/82459f54-a011-11eb-a4df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование, в результате которого выяснили, как граждане России относятся к перспективе введения в стране бессрочного масочного режима. Большинство респондентов оказались против.

В настоящий момент в РФ действует масочный режим, введённый на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Жители страны обязаны использовать средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей.

Эксперты сервиса выяснили, каков процент россиян одобряют идею о бессрочном масочном режиме. Такие граждане оказались в меньшинстве. Большая часть опрошенных (64%) выступили против указанной гипотетической инициативы. Меньше других соответствующую перспективу одобряют жители Волгограда (10%), Петербурга (14%), Новосибирска (15%) и Москвы (18%). За бессрочный масочный режим голосовали в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%). В этих городах многие уверены, что указанная мера поможет замедлить распространение любых видов инфекций, передающихся воздушно-капельным путём, передаёт РБК.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство опрошенных россиян — 74% — признались, что не способны повлиять на политическую ситуацию в стране. Показатель держится примерно с 2004 года. По мнению психологов, это говорит о синдроме «выученной беспомощности» граждан.