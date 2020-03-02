https://static.news.ru/photo/7616b43a-5c91-11ea-9995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство православных россиян поддерживают идею перехода на современный русский язык на богослужениях РПЦ. Об этом говорится в опросе ВЦИОМа.

Частичный перевод богослужения на современный русский язык поддерживают 75% православных россиян, приводит данные центра «Интерфакс».

По результатам исследования, 29% сограждан, исповедующих православие, полностью поддерживают такую идею, «скорее поддерживают» — 46% респондентов. Однако 15% относящих себя к православным консервативно относятся к этой идее. Кроме того, 37% россиян не знают, на каком языке совершаются богослужения в православных храмах, и лишь 9% участников опроса уверены, что они ведутся на церковнославянском.

Отмечается, что с инициативой использовать современный русский язык в богослужениях выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как писал NEWS.ru, в Аммане, столице Иордании, прошло совещание православных иерархов. В нём поучаствовали главы шести церквей из 13 приглашённых: Иерусалимской, Русской, Польской, Румынской, Сербской, Церкви Чешских земель и Словакии. Опубликованное по итогам совещания коммюнике было посвящено темам предоставления автокефального статуса добивающимся его церквям, раскола на Украине, ситуации, с которой сталкивается Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории и Северной Македонии.