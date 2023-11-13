Россияне рассказали, видят ли в стране условия для достижения целей ВЦИОМ: 60% россиян считают, что в РФ созданы условия для достижения целей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 60% россиян уверены, что власти РФ создали все условия для планирования будущего и достижения целей, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. Соответствующий показатель достиг максимума в 2019 году и с тех пор остается на высоком уровне. В опросе приняли участие более 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Больше половины россиян считают, что в России государство создает все необходимые условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь и добиваться поставленных целей — 61%. Достигнув максимума с 2019 года в прошлом году (2022 год — 65%), этот показатель остается на высоком уровне и сегодня, — говорится в сообщении.

60% граждан считают, что благополучие человека зависит от его собственных решений. Число россиян, связывающих свой успех с устройством общества, при этом сократилось вдвое с 2000 года: такой позиции придерживаются 30%.

Планы на несколько лет вперед строит каждый пятый опрошенный, на несколько месяцев — каждый третий. 40% респондентов не планируют будущее вовсе, из них 21% пережидает нестабильную ситуацию в стране.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что две трети россиян доверяют сотрудникам полиции. Показатель вырос в 1,6 раза за прошедшие пять лет. О недоверии к полицейским сообщили 25% опрошенных. С 2022 года эта доля снизилась на семь процентных пунктов, а за прошедшие 11 лет — почти в 2,5 раза (с 61%).