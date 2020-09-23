Большинство россиян считает родину привлекательной для иностранных туристов

Россия является страной, которая привлекательна для иностранных туристов. Так считает 73% россиян из 1600 опрошенных в 153 населённых пунктах в 53 регионах страны.
Это показало исследование Аналитического центра НАФИ,
Больше других считают свои регионы привлекательными для зарубежных туристов жители Северо-Западного и Центрального федеральных округов (65% и 58% соответственно). Самыми неготовыми к приёму иностранцев оказались Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Так считают по 60% их жителей.
Наиболее открытыми по отношению к гостям из-за рубежа назвали себя жители Северо-Западного федерального округа (89%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Москвы в 2020 году стали заключать больше браков с иностранными гражданами. Так, в 2019 году союзы с иностранцами составили одну десятую часть всех свадеб, а в начале этого года данный показатель достиг 15%. При этом женихов с иностранным гражданством было больше, чем невест. Примечательно, что чаще всего на москвичках женятся граждане Турции (81 человек), Нигерии (63) и Вьетнама (54).
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