Большинство россиян считает родину привлекательной для иностранных туристов

https://static.news.ru/photo/fe63f790-fe34-11ea-a7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия является страной, которая привлекательна для иностранных туристов. Так считает 73% россиян из 1600 опрошенных в 153 населённых пунктах в 53 регионах страны.

Это показало исследование Аналитического центра НАФИ, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что 55% респондентов называют родину достаточно привлекательной, а 18% — очень привлекательной. При этом считают Россию малопривлекательной для путешественников из других стран 19% опрошенных, а 5% — совсем не привлекательной. Лишь 3% россиян затруднились ответить на вопрос.

Больше других считают свои регионы привлекательными для зарубежных туристов жители Северо-Западного и Центрального федеральных округов (65% и 58% соответственно). Самыми неготовыми к приёму иностранцев оказались Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Так считают по 60% их жителей.

Наиболее открытыми по отношению к гостям из-за рубежа назвали себя жители Северо-Западного федерального округа (89%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Москвы в 2020 году стали заключать больше браков с иностранными гражданами. Так, в 2019 году союзы с иностранцами составили одну десятую часть всех свадеб, а в начале этого года данный показатель достиг 15%. При этом женихов с иностранным гражданством было больше, чем невест. Примечательно, что чаще всего на москвичках женятся граждане Турции (81 человек), Нигерии (63) и Вьетнама (54).